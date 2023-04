Foto: Reprodução/Instagram Anitta está no elenco da série 'Elite', da Netflix





A cantora Anitta comentou, nesta terça-feira (11), como foi gravar a participação na série espanhola "Elite", da Netflix. Em vídeo publicado pela plataforma de streaming, a brasileira explica que a estreia como atriz foi uma "escola".

Leia também Anitta é confirmada no elenco da 7ª temporada de 'Elite' da Netflix





Conhecida por causar em trabalhos e sempre buscar o protagonismo, desta vez Anitta apresentou uma versão mais comedida no projeto. Segundo a cantora, ela não quis chegar "sentando na janela".

"Gente, amei a reação de todos vocês quando souberam que estou em Elite. Para mim, isso aqui é uma escola. Foi incrível. Começando aí, de fininho, entrando de fininho. De pouquinho em pouquinho. Porque eu não queria entrar e chegar no ônibus sentando na janela", explicou Anitta.





A cantora deixou escapar que pretende seguir a carreira de atriz em parceria com a Netflix. "Entrei chegando de fininho e começando a aprender nessa escola incrível que foi 'Elite' para mim. Espero que a gente continue, com um montão de projetos, e agora vocês estão acompanhando o início de uma nova carreira que eu estou muito feliz em começar", entregou.

"Podem falar o que quiser da bichinha, mas ao que se propõe, ela faz, e faz bem feito! Se ela quiser virar atriz, Hollywood que se prepare", disse uma fã nos comentários da publicação. "Melhora essa série, Anitta. Porque ultimamente só está em decadência", pediu outra fã.

A Netflix, por sua vez, apresentou Anitta como a "famosa atriz" da sétima temporada de "Elite" na legenda da publicação. O elenco conta com nomes como André Lamoglia, Valentina Zenere, Álvaro de Juana, Carmen Arrufat, Álex Pastrana, Ana Bokesa, Ander Puig, Nadia Al Saidi e Omar Ayuso. Segundo a Netflix, a nova temporada também contará com novos nomes como Mirela Balić (Cristo e Rey), Fernando Lindez (SKAM), Gleb Abrosimov, Iván Mendes (Estoy vivo), Alejandro Albarracín (+ de 100 mentiras), Maribel Verdú (Now & Then) e Leonardo Sbaraglia (Dor e Glória).