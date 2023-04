Reprodução / Instagram Whindersson Nunes

O influenciador Whindersson Nunes está se preparando para voltar aos ringues em uma competição de boxe que acontecerá em Londres, no dia 22. O evento é o High Stake, promovido pela Kingpyn Boxing, que mistura entretenimento e esporte, com shows e combates no ringue.

O influenciador é um dos oito participantes do torneio, que conta apenas com celebridades participando e oferece um prêmio de cerca de 200 mil dólares ao vencedor. Na primeira luta, válida pelas quartas de final, Whindersson enfrentará o rapper polonês Filip "Filipek" Marcinek, que é considerado o competidor mais experiente do torneio, com passagens pelo MMA e kickboxing.





Enquanto Filip "Filipek" Marcinek possui um histórico de quatro lutas de MMA e duas de kickboxing, Whindersson é o menos experiente, com apenas uma luta de boxe amador em 2019 (vitória) e a superluta contra o tetracampeão mundial "Popó" em janeiro de 2022, que terminou em empate.

Os vencedores da primeira etapa do torneio avançarão para a semifinal, prevista para acontecer em 3 de junho, em Dublin, na Irlanda. Os derrotados terão a oportunidade de se enfrentarem em lutas não válidas pelo torneio. A grande final está programada para o dia 5 de agosto, na O2 Arena, novamente em Londres.





