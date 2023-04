Reprodução/ Instagram João Guilherme visita Leonardo após briga por política

Na noite da última segunda-feira (10), João Guilherme foi filmado na casa do pai, o cantor Leonardo, após entrar em conflito com o artista por obter posicionamento político diferente ao dele. As imagens foram publicadas por Poliana Rocha, esposa de Leonardo.

No vídeo, que contava com a música tema do seriado da Globo "A Grande Família", Leonardo estava reunido com os filhos João Guilherme e Zé Felipe, além de Virginia Fonseca, Jéssika Losi, Monyque Isabella Costa e Leandro Costa.

Na publicação, Poliana escreveu: "Feliz em receber vocês" e ainda colocou um coração ao lado do nome de João Guilherme.

O encontro vem depois de momentos de conflitos entre pai e filho. Em outubro de 2022, João Guilherme se pronunciou sobre o posicionamento de Leonardo nas eleições presidenciais de 2022. O cantor apoiava o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O ator, que havia declarado apoio a Luis Inácio Lula da Silva (PT), usou o Twitter para pedir desculpas pelo pai e disse que ele "jogava no time errado". "Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário, ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma, me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas. Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio", pontuou ele.

