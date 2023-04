Reprodução Ex de MC Gui revela flagra de traição no motel: 'Intuição gritava'

A ex-namorada de MC Gui, Bia Michelle, contou para os seguidores o motivo de ter terminado o noivado com o cantor nesta segunda-feira (10). A dançarina detalhou nos stories do Instagram que havia flagrado o então noivo com outra garota em um motel.

Eis que o vídeo do flagrante apareceu nas redes sociais no início da noite de hoje. Compartilhado primeiramente pelas páginas do Instagram Lets Gossip e Otariano.





Nas imagens, Bia aparece revoltada batendo no carro de MC Gui e ordenando que ele saia do veículo. Em seguida Gui aparece nas filmagens pedindo perdão. “Me perdoa, não faz isso comigo”, implorava o MC.

Bia foi acompanhada da mãe até o endereço do motel para confirmar as suspeitas de traição. Ao chegar à localização, ela conseguiu identificar uma moça, que já estava deixando o local, como a suposta amante do noivo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.