Juju Salimeni critica proibição de anabolizantes para fins estéticos

A apresentadora Juju Salimeni compartilhou a opinião sobre a recente proibição da prescrição de anabolizantes para fins estéticos. Através do Instagram, nesta terça-feira (11), ela criticou a decisão do CFM (Conselho Federal de Medicina).

Na publicação, Salimeni escreveu: "O maior tiro no pé de todos os tempos! Agora, quem estava fazendo acompanhamento de forma correta com um médico e comprando com segurança em estabelecimentos legais vai comprar no mercado negro, e aí sim, correr riscos. Parabéns pelo retrocesso e desserviço, bando de ignorantes!".





O CFM proibiu a prescrição de terapias hormonais com esteroides androgênicos e anabolizantes (EAA) com fins estéticos, para ganho de massa muscular e/ou melhora do desempenho esportivo, seja para atletas amadores ou profissionais.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União, nesta terça-feira (11), com a justificativa de que não há comprovação científica que sustente o benefício e a segurança do paciente ao utilizar essas terapias.

















