Os ex-BBBs Key Alves e Gustavo Benedetti se reencontraram após protagonizarem um término polêmico. Eles se esbarraram na casa de shows Villa Country, em São Paulo. O momento foi transmitido pelo TV Fama, da Rede TV! e viralizou nesta terça-feira (11).



Ao chegar na balada, Gustavo foi entrevistado pelo programa da Rede TV! e afirmou que não se importaria se esbarrasse com ela no local: "Não tem problema nenhum, estou suave e tranquilo", começou ele sobre o possível encontro.

Ele ainda comentou sobre o término: "Temos uma vida muito diferente aqui fora. Não combina. Foi melhor assim para a gente se machucar lá na frente. É vida que segue, estou 'livraço".

Momentos depois, a jogadora de vôlei chegou no evento e foi informada que Gustavo estava no mesmo local. "Por mim, tudo bem. Estou ótima", disse ela no momento que passava por ele.





Key e Gustavo se conheceram no "BBB 23" e começaram um relacionamento dentro da casa. Ao sair, eles continuaram o namoro, mas terminaram no dia 4 de abril. A ex-sister afirmou que tentou continuar a relação, mas o ex-brother decidiu terminar.

