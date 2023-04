Montagem - Reprodução / Redes Sociais Gabi Melim visita escola em Xerém e é surpreendida por Zeca Pagodinho

Um vídeo de uma parceria inusitada viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (11). Enquanto visitava uma escola em Xerém, a cantora Gabi Melim foi surpreendida pelo morador mais ilustre no bairro do Rio de Janeiro, o cantor Zeca Pagodinho.

Nas imagens, os alunos estavam gravando a visita da cantora quando o sambista se aproxima de surpresa para cumprimentar a Gabi.





“E eu que só queria filmar a Gabi Melim, quando de repente...”, contou a internauta que filmou a chegada de Zeca na instituição.

No final, Zeca ainda presentou a cantora com uma carona no quadriciclo motorizado que o sambista usa para passear pelas ruas do bairro.





e a gabi melim na garupa do zeca





