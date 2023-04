Reprodução Viúvo de Rubens Caribé homenageia ator com sítio: 'Lugar preferido'

O viúvo do ator Rubens Caribé compartilhou com os seguidores uma homenagem feita ao companheiro após 10 meses da morte dele. Ricardo Severo renomeou o sítio do casal com o nome de Rubens. Nas redes sociais, ele explicou o motivo da escolha.



"Essa semana faz dez meses que Rubens nos deixou. A ausência é difícil, mas os bons momentos vão sempre confortar. O sítio Araponga, o lugar preferido dele, agora se chama Sítio Rubens Caribé", escreveu na publicação.

O ator morreu em junho de 2022, aos 56 anos, devido uma parada cardiorrespiratória. Rubens havia sido diagnosticado com câncer um ano antes da morte.

Ao longo da carreira, Rubens Caribé participou do elenco de grande produções como "Anos rebeldes", "Fera ferida" e "Malhação". Além disso, em 2000, o ator posou nu para a revista "G Magazine".