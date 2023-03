Reprodução/Instagram Fernanda Souza em foto com o amigo e ex-marido, Thiaguinho

A atriz Fernanda Souza usou as redes sociais, neste sábado (11), para homenagear o amigo e ex-marido, Thiaguinho, pelo seu aniversário de 40 anos. No Instagram, ela compartilhou alguns registros ao lado do cantor e escreveu um texto o parabenizando.

"Thiago André, Thu quarentou, 'carai'! Uma honra ter te acompanhado de perto nesses últimos 12 anos, cada vitória dessa sua linda vida! Você é nosso orgulho! Vamos para mais 40 [anos], porque a vida está só começando e existem milhões de pessoas que vibram amor pela sua existência!", celebrou a artista.

"E você é amor purinho! Obrigada por existir e ser o melhor amigo/parceiro que Deus me deu! Te amo! Ps: Não estamos, fisicamente, na comemoração de hoje com você e Liliu, mas nossos corações estão aí!", finalizou.

Fernanda Souza e Thiaguinho foram casados de 2015 a 2019, apesar do fim do relacionamento, os dois continuaram como bons amigos.

