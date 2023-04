Getty Images Gerard Depardieu

Uma investigação divulgada nesta terça-feira (11), pelo site francês Mediapart revelou em detalhes as supostas agressões sexuais cometidas pelo renomado ator Gerard Depardieu ao longo de um período que abrange os anos de 2004 a 2022. A reportagem se baseia nos depoimentos de 13 mulheres, que afirmam terem sido vítimas do ator no set e em locações externas de 11 filmes.

Depardieu já estava sendo indiciado desde dezembro de 2020 por estupro e agressão sexual, após ser denunciado pela atriz Charlotte Arnould, que alegou ter sido estuprada na mansão do ator na capital francesa.





Em novos testemunhos, o site francês incluiu relatos de atrizes e integrantes da equipe técnica das produções, descrevendo um padrão de comportamento perturbador por parte de Depardieu. As mulheres entrevistadas relatam que o ator teria agido sem consentimento, introduzindo as mãos em partes íntimas do corpo delas, como seios, nádegas e entre as coxas.

Depardieu também era conhecido por rosnar e fazer comentários obscenos para as mulheres durante as filmagens. Uma figurante do filme "Big House" (2015), por exemplo, relatou que o ator teria enfiado a mão debaixo do vestido dela e ido com os dedos por dentro da calcinha.

Apesar dos depoimentos contundentes, apenas três das treze mulheres ouvidas formalizaram queixa à justiça, relatando a falta de seriedade com que as denúncias foram tratadas nos sets de filmagens. A investigação do Mediapart lança luz sobre as supostas agressões sexuais cometidas por Gerard Depardieu ao longo de quase duas décadas, trazendo à tona questões relevantes sobre o tratamento das denúncias de assédio e abuso sexual na indústria cinematográfica.

