Foto: Reprodução/Instagram Poliana Rocha é criticada após fazer festa de páscoa para netas





A esposa do cantor Leonardo foi alvo de diversas críticas após fazer uma festa de Páscoa para as netas, Maria Alice, de 1 anos, e Maria Flor, de apenas 6 meses, filhas do cantor Zé Felipe e da influenciadora Virgínia Fonseca.



Poliana publicou algumas fotos em que aparece toda contente ao lado das netas em uma piscina de bolinhas e com pessoas fantasiadas de coelhos em volta. Mas, novamente, Poliana foi criticada por internautas que acusaram ela de tratar Maria Alice e Maria Flor com diferença.













"Um pouquinho do nosso domingo de Páscoa……….# família (algumas fotos sem qualidade)", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários, diversos internautas criticaram a atitude de Poliana.

"Não tem outras fotos dos outros netos, ainda diz que trata os filhos do Leo iguais ao Zé. Aham! Maior papo pra boi dormir", escreveu um internauta. Seguido de outro que afirmou que Poliana trata Maria Alice como a neta favorita. "De dez fotos, só duas com a Florzinha, ainda dizem que não têm preferência entre as duas", escreveu a internauta.