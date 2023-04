Reprodução/Instagram - 02.08.2022 Suzana Alves

Suzana Alves, a eterna Tiazinha, aconselhou os seguidores a "abandonarem as máscaras" em vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira (10).

Atriz convertida há mais de 20 anos à religião evangélica, Suzana fez uma publicação segurando o famoso adereço da antiga personagem para refletir sobre a verdadeira essência de cada um.





"Qual máscara você tem usado para se esconder? Onde está sua verdadeira essência? Até quando vai deixar de ser você mesmo? Proteger-se atrás de uma máscara que não representa sua verdadeira identidade? Abandonem as máscaras", disse a atriz no vídeo.

Casada com o ex-tenista Flavio Saretta, Suzana tem utilizado as redes sociais para compartilhar da fé e também relembrar os tempos como Tiazinha, quando fez um grande sucesso no final dos anos 1990 e início dos anos 2000, no extinto programa "H", apresentado por Luciano Huck.





