A cantora Shakira usou o perfil no Twitter para fazer um comunicado à imprensa nesta segunda-feira (10), pedindo privacidade aos veículos de comunicação em nome dos filhos, Milan, de 8 anos, e Sasha, de 7 anos.



Segundo Shakira, as crianças, frutos do relacionamento com o jogador Gerard Piqué, passaram por um ano difícil quando moravam em Barcelona com o assédio dos paparazzi.













"Neste momento de mudanças em minha vida como figura pública, é compreensível que haja uma permanente curiosidade por parte da imprensa ao redor de mim e da minha família. No entanto, meus filhos, Milan e Sasha, viveram um ano muito difícil, sofrendo com incessante assédio da imprensa e uma perseguição sem trégua por parte de paparrazzi e vários meios de comunicação em Barcelona.", iniciou a cantora.

"Agora que estão vivendo uma nova etapa de vida, peço encarecidamente aos meios de comunicação, em nome dos meus filhos, que, por favor, respeitem seu direto a intimidade.", escreveu ela.

"Confio que os jornalistas e fotógrafos serão sensíveis com a situação que Milan e Sasha enfrentam e podem se comportar da forma mais humana possível com eles, levanto em conta que se trata da saúde e integridade física e emocional de dois menores de 8 e 10 anos, que só desejam poderem sair de casa , ir para a escola sentindo-se seguro e tendo a tranquilidade que não serão perseguidos ou submetidos a escrutínio constantes das câmeras.", finalizou a cantora.

