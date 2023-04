Reprodução/Instagram Piqué concede guarda dos filhos após Shakira se mudar para Miami

Parece que Gerard Piqué quer acabar com as pendências relacionadas a Shakira. Após o divórcio, o jogador entregou a guarda dos filhos, Sasha e Milan, para a cantora.

Antes da mudança oficial da artista para os Estados Unidos, o ex-casal precisou entrar com a papelada da custódia dos herdeiros.

De acordo com o jornal En Espanol, o jogador concordou sem problemas que a guarda ficasse com a ex-esposa, para que ela começasse a vida em Miami.

Inclusive, a decisão foi informada no mesmo dia em que o pai de Piqué enviou uma carta de despejo para Shakira. A mensagem pediu para que ela deixasse a casa que a família morou por mais de 11 anos antes do dia 30 de abril. Agora, o jogador morará na casa com a atual namorada, Clara Chía.

No último domingo (2), Shakira se mudou para os Estados Unidos na companhia dos filhos. Pelas redes sociais, a cantora se despediu da Espanha.

"Me instalei em Barcelona para dar estabilidade aos meus filhos, a mesma que agora procuramos em outro canto do mundo. Hoje iniciamos um novo capítulo na busca pela felicidade. Obrigada a todos que surfaram tantas ondas comigo em Barcelona, cidade onde aprendi que a amizade sem dúvida dura mais que o amor", disse.





