Piqué e Clara Chía, sua namorada após término com Shakira

Clara Chía, famosa por ser o suposto motivo da separação entre o jogador Gerard Piqué e Shakira, teria traído o atleta com o treinador Josep Guardiola, antigo treinador de Piqué e atual técnico do Manchester City.

E a história não termina por aí, de acordo com o jornal espanhol El Comercio, a suposta traição teria sido uma vingança de Chía, já que ela também teria sido traída por Piqué no início do relacionamento entre os dois.

Clara, que tem 24 anos, estudou no mesmo colégio que Valentina, Maria e Marius, os filhos de Guardiola com a atual esposa, Cristina Serra.

