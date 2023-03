Reprodução/Instagram Poliana Rocha e Leonardo

O cantor sertanejo Leonardo e a esposa, Poliana Rocha, inauguraram uma nova residência em um condomínio de luxo em Goiânia nesta terça-feira (28). O casal divulgou no Instagram um vídeo mostrando a casa nova.

A gravação apresenta os diversos cômodos da residência, como a ampla sala de estar com um sofá confortável, três quartos equipados com camas de casal, além de uma área externa espaçosa com piscina e jardim.





Poliana Rocha expressou gratidão a Deus e desejou que a nova casa, localizada no Condomínio Talismã, traga felicidade, paz, harmonia e mantenha a família unida. Ela ainda agradeceu a todos que acompanharam a conquista do casal.

“Recebemos a chave da nossa 2º moradia no Condomínio Talismã e ficamos muito felizes!”, comemorou Poliana.





