Reprodução / Instagram Sofia Espanha e DJ Alok

O Dj Alok respondeu a um pedido feito em 2018 pela influenciadora e streamer Sofia Espanha. Na época, a jovem estava para completar 15 anos e pediu que o músico se apresentasse na festa de aniversário dela.

A história de Sofia viralizou pelas redes sociais nesta segunda-feira (10), quando a streamer comentou que havia espalhado para na escola em que estudava que o DJ iria tocar na festa dela.





“Eu estava entrando em desespero, ai mandei um textão para ele [Alok] no Instagram, implorando para ele ir”, revelou Sofia para os seguidores no Twitter.

Hoje, já com 19 anos, a influenciadora recebeu uma resposta de Alok que ofereceu leva-la, junto com os amigos, a um show dele. “Oi Sofia! Acho que cheguei um pouco atrasado. Já está pensando na festa dos 20?!”, disse o DJ.





