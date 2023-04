Reprodução / Instagram Dançarino reivindica autoria da coreografia de Xurrasco em ‘Lovezinho’

O dançarino Teddy Dancer foi às redes sociais reivindicar a autoria da coreografia feita pelo influenciador Xurrasco 021 na música ‘Lovezinho’. De acordo com o artista, ele criou a dança 1 mês antes do influenciador carioca viralizar com ela no Tik Tok.

“Eu lancei ela [coreografia] aqui na plataforma [Tik Tok] no dia 27 de outubro, ele [Xurrasco] lançou ela no dia 11 de novembro e não me mencionou. Tanto que esse vídeo dele veio a viralizar no final de janeiro.”, afirmou o dançarino.





Teddy mostrou ainda que tentou entrar em contato com o Xurrasco, e trocou mensagens com o influenciador, mas não conseguiu fazer com que ele creditasse a coreografia.

Atualmente, Xurrasco tem participado de alguns programas de TV e vem ganhando destaque ao promover a dança, que segundo Teddy, o influenciador afirma ter criado. Confira o vídeo do dançarino:









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.