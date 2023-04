Reprodução/Youtube Bruna Marquezine em Besouro Azul





No início da tarde desta segunda-feira (3), foi liberado o trailer do tão aguardado filme "Besouro Azul" da DC, com participação da atriz brasileira Bruna Marquezine.



Aguardado e antecipado pela própria atriz para ser divulgado hoje, o teaser foi divulgado pela Warner Bros Brasil e está tendo uma grande repercussão nas redes sociais, já que esta marca a estreia internacional de Bruna Marquezine.













No filme, Bruna Marquezine interpretará a personagem Jenny, uma das protagonistas do filme e par romântico de Jaime Reyes. Mexicano, Jaime é um dos três heróis que usa "Besouro Azul" como um alter-ego nos quadrinhos da DC. O filme focará apenas na história de Jaime, que é o personagem mais novo desse trio, criado em 2006.

O filme faz parte do universo de heróis da DC, e tem o ator Xolo Maridueña no papel principal, que também estrelou a série de sucesso "Cobra Kai", na Netflix, e é o protagonista do longa e será par romântico de Bruna Marquezine. Mas, fora das telas, eles também têm aparecidos juntos por vários eventos nos Estados Unidos e até no Brasil, o que levantou rumores sobre um possível relacionamento amoroso ainda não assumido.





Sendo apenas um teaser do filme, os fãs brasileiros da atriz já se mostraram muito ansiosos para este novo projeto. Logo na estreia do vídeo, as hashtags "#BesouroAzul" e "#BrunaMarquezine", chegaram ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter.

bruna marquezine você sempre será famosa pic.twitter.com/4wJjR8GbCC — robert (@creatorsboy) April 3, 2023









não sei muito sobre o personagem da bruna marquezine em besouro azul mas se ela é latina ela esta sempre certa pic.twitter.com/oVpe87Jaea — heroina do lixo (@heroinadolixo) April 3, 2023









a bruna marquezine aparecendo 5 segundos no trailer de besouro azul e eu ja estou assim pic.twitter.com/NlDJRUneKW — heroina do lixo (@heroinadolixo) April 3, 2023









que história é essa que a bruna marquezine vai ser tornar a maior brasileira internacional com o trailer de blue beetle pic.twitter.com/BNfgIy3buf — vitor (@daenerissz) April 2, 2023









Além dos fãs, a atriz recebeu homenagens de Xuxa, acompanha Bruna Marquezine desde pequena, principal responsável pelo início da amizade entre Bruna e Sasha. No Instagram, a "Rainha dos baixinhos" publicou o teaser do filme em que Bruna protagoniza e fez uma breve declaração à atriz. "Um orgulho bem grande da minha pequenininha, que cresceu e vai crescer MUITO mais ainda!", escreveu Xuxa na legenda da publicação.