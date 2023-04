Reprodução/Instagram Na reta final, Viih Tube brinca sobre a gravidez

A gravidez de Viih Tube diverte os seguidores, já que Lua está esperando o momento certo para chegar ao mundo. Até mesmo a mamãe brinca com a "demora" da filha.

No perfil do Instagram, a influenciadora compartilhou fotos exibindo o barrigão gigante da reta final da gravidez.





"3,5kg e nada de querer sair", escreveu ela na legenda da publicação.

Os admiradores da família fizeram questão de comentar. "Na minha cabeça ela já nasceu e vocês só não querem contar", brincou um seguidor; "Daqui a pouco vai ter que mudar o nome do perfil para 'grande Lua'", comentou outro; "Lua mulher, queremos te conhecer logo", declarou uma terceira.

Vale lembrar que Lua é fruto do relacionamento de Viih Tube e Eliezer. Os papais recentemente assinaram os papéis do casamento e celebraram com os seguidores.













