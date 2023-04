Reprodução / Instagram 08.04.2023 Gabriela Pugliesi se casa de surpresa com Túlio Dek no interior de SP

Gabriela Pugliesi se casou de surpresa neste sábado (08) com Túlio Dek, em Sertãozinho, no interior de São Paulo. A influenciadora digital compartilhou com os fãs registros do momento íntimo pelo Instagram.

"Acabei de ser pedida em casamento surpresa. Como podem ver pelo look da noiva, eu não sabia", brincou Pugliesi. A blogueira também publicou uma foto exibindo a aliança na porta da igreja ao lado do marido





A atriz Fiorella Mattheis foi uma das poucas convidadas para a cerimônia, ela foi uma das madrinhas de casamento de Pugliesi.

Após o casamento, os recém-casados tiveram um almoço especial com uma decoração impecável, com pétalas de rosas por toda a mesa. A recepção ainda reservou uma surpresa para os convidados.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.