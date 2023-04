Reprodução / Instagram 09.04.2023 Jojo Todynho curte domingo de Páscoa em piscina de mansão com a avó

A cantora Jojo Todynho aproveitou o domingo de Páscoa (09) para estar em família e compartilhou um registro ao lado de sua avó em suas redes sociais.

Na foto, a avó de Jojo estava relaxando em uma cadeira dentro da piscina, enquanto a cantora posava sorridente ao lado dela, usando uma orelha de coelho como adereço. "Feliz Páscoa!", escreveu a artista em sua legenda.





Jojo, que recentemente iniciou seus estudos em Direito, está sempre presente em suas redes sociais mostrando momentos de sua rotina e família. Recentemente, a cantora compartilhou um vídeo treinando pesado na academia.

"Disciplina liberta! Fazer as coisas quando está fácil é mole. Fazer na adversidade faz nos tornarmos mulheres mais fortes mentalmente. Faça por você! Segue o baile", escreveu Jojo.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.