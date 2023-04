Reprodução/Instagram Jojo Todynho posta vídeo de treino pesado

"Disciplina liberta! Fazer as coisas quando está fácil é mole. Fazer na adversidade faz nos tornarmos mulheres mais fortes mentalmente. Faça por você! Segue o baile", escreveu Jojo Todynho na legenda do vídeo que compartilhou com seus seguidores neste sábado (8).

Nas imagens, a cantora aprece de top e calça legging e mostra todo seu empenho para fazer os exercícios de força na academia. Há alguns meses, Jojo revelou que iria fazer um programa para emagrecer e, segundo ela, já se foram 24 quilos. Confira o treino de Jojo Todynho.