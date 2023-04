Reprodução/Instagram Gabriela Pugliese publica fotos inéditas do casamento surpresa com Túlio Dek

Gabriela Pugliesi dividiu com os seguidores fotos inéditas do seu casamento surpresa com Túlio Dek .

No perfil do Instagram, a influenciadora comentou sobre o momento especial que viveu com o agora marido, na presença do filho do casal, Lion.





"O universo queria tanto esse nosso encontro, que o namoro veio no mesmo dia que a gente se conheceu, o filho logo depois (quando eu já achava que não podia ter filhos..), e um casamento sem planejar, como toda nossa história", começou ela.

Na sequência, ela comentou sobre a forma despojada como tudo aconteceu. "De moletom, cabelo molhado, aliança de crochê (mais valiosa que qualquer joia) e o amor mais verdadeiro que nós dois já vivemos… e olha que os dois tem muitas histórias!! Sem querer desmerecer tudo que já vivi, que ninguém entra na nossa vida em vão e bla bla bla… sou muito grata a tudo e todos, mesmo".

"Mas só hoje eu entendi o que é ser feliz de verdade. Feliz de alma! Túlio Dek tomara que na próxima vida a gente mereça se conhecer antes. Nosso filho é a consagração desse amor e você é mais uma prova de Deus na minha vida. Obrigada aos envolvidos nesse casamento PERFEITO!!", concluiu ela.





