Reprodução/Instagram 09.04.2023 Arlindo Cruz e Arlindinho

O cantor Arlindinho, de 31 anos, postou uma rara foto com o pai, Arlindo Cruz, de 64, e contou que voltou a morar com o sambista, que sofreu um AVC hemorrágico em 2017 e passa por um longo processo de recuperação com a necessidade de cuidados especiais.



"Voltar a morar com você depois de tantos anos tem sido um aprendizado maravilhoso", disse Arlindinho. "Às vezes quando somos jovens queremos sair de casa e dar nossos voos por aí, porém o prazer de te ver todos os dias e ainda me sentir protegido em seu colo, me relembra todos os dias a melhor sensação do mundo que é ser seu filho".

"Obrigado por ainda me ensinar e que Deus lhe abençoe sempre meu pai. Feliz Pascoa!", finalizou o cantor. Em entrevista no ano passado, Arlindinho revelou que a família gasta mensalmente cerca de R$ 12 mil com o sambista.

































+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente