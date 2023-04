Globo/Fábio Rocha Pedro Bial será o apresentador do novo 'Linha Direta'

Sucesso de audiência nos anos 1990 e 2000, o programa "Linha Direta" está de volta à grade da TV Globo após 15 anos. O programa tem previsão de estreia para o dia 4 de maio, e terá apresentação de Pedo Bial. A atração irá ao ar às quintas-feiras depois do humorístico "Cine Holliúdy".

Com novo formato, a produção mostrará por episódio um crime já solucionado e outro com desfecho em aberto, com foragidos da Justiça. Bial ainda entrevistará testemunhas que tiveram ligações com as vítimas dos casos.

"Estamos a mil, são várias frentes. Tem uma frente de reportagem investigativa, de recuperação histórica que a gente está em campo, levantando histórias emocionantes, pertinentes. Do outro lado é uma renovação de formato, pois é um programa que todo mundo lembra com muito carinho, mas muita coisa mudou em 15 anos na linguagem da televisão", disse o jornalista durante participação no "Caldeirão com Huck", em fevereiro deste ano.

O "Linha Direta" estreou em 1990 e ficou no ar até 2007. Hélio Costa, Marcelo Rezende e Domingos Meirelles foram os apresentadores, em diferentes fases do programa.

