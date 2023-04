Reprodução/Instagram 09.04.2023 A apresentadora comemorou cinco anos que retirou um tumor na mama

A apresentadora Ana Furtado está celebrando, neste domingo (9), cinco anos da retirada de um tumor realizada durante o tratamento contra um câncer de mama. Em seu Instagram, ela revelou que vai escrever um livro sobre a experiência.

"Era dia 09 de abril de 2018 quando entrei na sala de cirurgia. Nesse dia, o tumor, que nunca foi 'meu', foi retirado do meu corpo com sucesso. Depois de toda a bateria de exames até o diagnóstico, esse foi o meu primeiro grande passo rumo à cura. Eu sabia que ali, naquele dia, eu estava renascendo", iniciou a apresentadora no texto.

Na sequência, ela lembrou que sentiu medo, mas também gratidão.

"Senti medo do que estava por vir… Mas também uma imensa gratidão. Afinal, eu pude tentar! E renascer!!! Renasci! Sou e serei sempre grata por essa oportunidade. Pela oportunidade da vida", reforçou Ana. "E aqui estou eu hoje! Me sentindo vitoriosa no dia 09 de abril de 2023! E muito grata porque toda vez que falo sobre o assunto, escuto que ajudei ou inspirei alguém".

"'Escuto também que deveria escrever um livro… E não é que decidi colocar isso em prática? Exatos cinco anos depois, nesse dia de Páscoa e Renascimento, celebro essa data de vitória de um jeito diferente: escrevendo sobre esses capítulos da minha história. Sim, o livro vem aí!", adiantou a apresentadora.









