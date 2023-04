Marielle Souto Mirella e Dynho Alves aparecem juntos nas redes sociais

Mc Mirella e Dynho Alves surpreenderam os seguidores ao mostrarem que estão juntos novamente. O casal, que se divorciou em 2021, apareceu em uma live no Instagram na madrugada deste sábado (08), onde trocaram beijos e carinhos.

Na transmissão, Mirella chamou Dynho de "vida" e "meu amor" e quando estavam prestes a se beijar, a live foi encerrada sem mais explicações.





Além disso, Dynho postou uma foto escovando os dentes ao lado da funkeira na manhã de hoje, enquanto ela compartilhou um vídeo mostrando que os dois estavam juntos para o almoço.

Mirella se separou de Dynho após a participação do dançarino no reality “A Fazenda”. Na temporada, o ex-peão ficou muito próximo Sthefane Matos, chegando até a dormirem na mesma cama, o que causou muitas suspeitas de traição e fez a cantora optar pelo divórcio.









+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.