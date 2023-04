Reprodução Gustavo Mioto, Jonas Brothers e mais: os lançamentos musicais da semana

Mais uma semana recheada de lançamentos musicais para a alegria dos fãs. Single dos Jonas Brothers, comemoração de Gustavo Mioto, colaboração de Labrinth e Billie Eilish, e mais! Confira as novidades.





Jonas Brothers

Na preparação do novo álbum de estúdio, 'The Album', os irmãos resolveram entregar mais um gostinho do que vem por aí. O disco está com data de estreia prevista para o dia 12 de maio.





Gustavo Mioto

Em 2022, o cantor completou 19 anos de carreira e gravou um DVD para celebrar a data especial. Na quinta-feira (6), o artista lançou a terceira parte e ainda deu início a nova turnê.





Labrinth e Billie Eilish

'Never Felt So Alone', novo single do artista conta também com a voz da cantora. A faixa segue a divulgação do novo álbum, 'Ends & Begins'.





MC Fly

Quem também está se preparando para lançar um novo álbum, 'Power to Play', é a banda inglesa. O single 'Where Did All the Guitars Go?' exibe o que os fãs podem esperar daqui para frente.





Thiago Pantaleão

Com um clipe gravado em uma quadra de basquete no bairro da Mooca, em São Paulo, o cantor deu o que falar com a música 'Mente Pra Mim'.





Tília e Lil Whind

Nesta semana, a cantora divulgou um novo single em parceria com o trapper Lil Whind, nome artístico de Whindersson Nunes.









Sofia Gayoso

'Diferente', novo single da cantora, traz pop paraibano e brasilidades.





Ellie Goulding



A cantora lançou o seu novo álbum, 'Higher Than Heaven', que já está disponível em todas as plataformas digitais.





