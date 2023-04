Reprodução/Instagram Em meio a polêmica, Virginia Fonseca celebra seu aniversário com festa

Na noite da quinta-feira (6) Virginia Fonseca celebrou o seu aniversário de 24 anos com uma festa.

Em meio a polêmica com Evaristo Costa, a influenciadora recebeu amigos e familiares em um festão em Goiânia.





Pelas redes sociais, ela compartilhou fotos do evento e celebrou o novo ciclo de vida. "24 anos!!!!!! Só tenho a agradecer a Deus por tudo que fez e faz por mim, pela minha família, pelos meus amigos, por ter vocês, por absolutamente tudo!! Inicio mais um ciclo com o coração cheio de gratidão!!! Que Deus me dê saúde, sabedoria, paz e ilumine meus caminhos sempre, pois sem ELE eu não seria nada. VIVA!!!", escreveu ela.

Nos últimos dias muito se falou sobre a briga pública entre Virginia Fonseca e Evaristo Costa. Isso porque o jornalista cutucou a maternidade da influenciadora e gerou discussão na web.





+ Assista ao "Auê", programa de entretenimento do iG Gente