Após a polêmica entre Evaristo Costa e Virginia Fonseca gerar discussão nas redes sociais, a babá de Maria Alice se pronunciou.

Carina Costa usou o perfil do Instagram para defender a influenciadora após o jornalista alfinetar a maternidade dela.





"Então, hoje ao ver essa postagem do Evaristo eu fiquei mega chateada com comentário desnecessário! Nesse vídeo está claro que ela apenas queria fugir da vacina, como ela me viu ao lado em pé, ela deve ter pensado: ‘mais fácil a Cacá me tirar daqui’, toda vez é a mamãe que me segura pra me darem 'picadinhas'", comentou ela.

Na sequência, Carina elogiou a patroa. "Virgínia, você é uma mãe f…, uma mulher tão nova e que soube trilhar um caminho para construir e deixar um legado para suas filhas, você está no caminho certo pode ter certeza. Porque só critica quem não consegue fazer igual ou melhor. Você é uma mãe incrível, uma mãe espetacular e você sabe disso, se você não fosse uma boa mãe ela não abriria esse sorriso lindo pra você, não dava beijos em você, não iria atrapalhar o seu café da manhã", declarou.

"Não iria vir aqui falar nada disso, mas juro que não suportei, passei o dia com o nó na garganta! E eu tinha que vir falar para vocês saberem a real do que aconteceu nesse vídeo! Parem de ser mimizentos" Muitas mamães aqui sabem que a criança sempre vai procurar quem estiver em pé na hora da vacina, pode ser até mesmo um desconhecido, essa idade eles entender e o que mais querem é fugir, mas infelizmente tem que tomar, pois é para o bem deles. E se não sabem da história e do que está acontecendo, não interpretem como bem acham que é", concluiu ela.

