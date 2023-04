Reprodução/Instagram Virginia Fonseca comemora 24 anos de vida

Virginia Fonseca, que está completando 24 anos de vida nesta quinta-feira (6), veio às redes sociais para falar sobre a data especial, que considera o “melhor aniversário da vida”.

Por meio de um vídeo publicado nos stories do Instagram, a influenciadora escreveu:

“Sei lá, tô sentindo que esse está sendo o melhor aniversário da minha vida! Hoje estou com pessoas que amo e que me amam, sábado estarei com outra parte de pessoas que amo e que me amam também! Então assim, estou muito feliz MESMO!”

Ela completa o vídeo dizendo que celebrará o aniversário em uma festa em Governador Valadares, cidade onde nasceu, e que se manterá afastada das redes.

“Amanhã não vou estar no celular, vocês abem que eu estou com um proposito, eu não posso pegar no celular e nem ver televisão. Mas amanhã eu chego em Valadares, se Deus quiser, e já vou estar em Valadares sexta-feira porque sábado é a festa.”

Por fim, Virginia diz que está se sentindo “muito empolgada, muito feliz e muito tudo”. E ela tem motivos, em meio a várias homenagens de internautas e influenciadores famosos, ela recebeu uma declaração apaixonada do marido, o cantor Zé Felipe.

“Hoje é seu aniversário, mas o presente é meu…de estar com você todos os dias. E ter você do nosso lado. Me sinto completamente perdido sem você por perto. Somos como um só. Obrigado por ser assim, exatamente como você é”, escreveu ele, acompanhado de imagens com a mulher e as filhas.

E continuou: “Que Deus possa te abençoar cada dia mais e te encher de saúde. Você tem um brilho especial, ninguém nesse mundo jamais conseguirá apagar! Ele vem de dentro de você. Que seja mais um aniversário juntos para os próximos que virão. Você é o amor da minha vida. Sempre vou te defender, te valorizar e estar do seu lado. Te amo cada dia mais”, finalizou.

A celebração vem um dia após a polêmica envolvendo o casal e o jornalista Evaristo Costa, que comentou um vídeo em que a filha mais velha de Virgínia aparece pedindo o colo da babá ao tomar uma vacina.