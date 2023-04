Reprodução Instagram Angela Ro Ro

A cantora Angela Ro Ro, de 73 anos, precisou cancelar um show no Teatro Rival, na Cinelândia, Rio de Janeiro, na noite desta sexta-feira (7), por questões de saúde.

Por meio de um comunicado oficial no Instagram da artista, foi anunciado que a apresentação foi adiada para o dia 12 de maio, sem especificar a causa do cancelamento.





"Por motivos emergenciais de saúde da artista, está adiado para sexta-feira dia 12 de maio. Sejam bem-vindos. Agradecendo a compreensão", informou o aviso do cartaz da turnê Cheia de Amor Para Dar.

Durante a pandemia, Angela Ro Ro enfrentou desafios financeiros e chegou a solicitar ajuda financeira online em algumas ocasiões. Em uma publicação, a artista pediu aos seguidores que depositassem R$10 para ela.





