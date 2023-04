Reprodução Aubrey Plaza

Durante uma entrevista no programa do apresentador Conan O'Brien, a atriz Aubrey Plaza chocou os espectadores ao confessar que uma diretora de cinema a fez se masturbar diante das câmeras em uma sala cheia de homens.

A orientação vexatória teria ocorrido durante as gravações de uma cena da comédia romântica 'O Diário de uma Virgem', que retrata as desventuras de uma garota antes de entrar para a faculdade.





Segundo Plaza, ela imaginou que a cena seria apenas uma simulação, mas ao ler o roteiro viu que estava escrito que a personagem Brandy deveria se masturbar.

“Foi nisso que pensei que estava entrando, mas quando apareci, a câmera estava montada no teto. Eu estava de calcinha e uma camiseta do [Bill] Clinton, e havia um bando de velhos fumando... Eram os caras da equipe”, lembrou a atriz.

Aubrey alegou ter perguntado o que deveria fazer e a diretora Maggie Carey a respondeu para realizar o ato conforme o roteiro. No entanto, Plaza explicou que a cena não mostrou as partes íntimas, mas imaginou uma abordagem diferente para a cena.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.