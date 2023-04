Reprodução/Instagram O ator se recupera bem e está em casa

Rafael Cardoso sofreu um acidente de moto no Rio de Janeiro na última quinta-feira (6). O acidente ocorreu enquanto Cardoso trafegava de moto no Mergulhão da Barra, na zona oeste da capital fluminense, quando levou um tranco de outro veículo e caiu.

O ator teve escoriações na perna, mas está bem e se recupera em casa, segundo a assessoria de imprensa do artista. A informação foi publicada em primeira mão pela colunista Mariana Morais, do portal Em Off. Segundo a jornalista, que conversou com Cardoso, o artista ficou "todo lanhado" devido escoriações causadas pela queda.

Em fevereiro, Rafael já havia sido hospitalizado para tratar complicações de uma celulite infecciosa. Na ocasião, ele gravou um vídeo no Instagram para tranquilizar seus seguidores sobre a internação.

"Fala pessoal. Eu estou internado aqui, me recuperando 100%", disse ele no Instagram na época. O quadro partiu de uma foliculite que evoluiu para uma celulite. No caso do ator, a infecção se espalhou entre o rosto e o pescoço.





