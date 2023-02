Reprodução/Instagram Internado, Rafael Cardoso atualiza o estado de saúde após diagnótico

Rafael Cardoso usou as redes sociais nesta sexta-feira (17) para atualizar o seu estado de saúde. Internado com celulite infecciosa , o ator disse estar bem.

Segundo o jornal O Globo, o artista está tomando antibióticos para tratar a situação, que se agravou aós uma foliculite.





"Fala pessoal. Eu estou internado aqui, me recuperando 100%", disse ele nos Stories do Instagram.

Rafael Cardoso deu entrada no hospital na terça-feira (14) e está na companhia da nova namorada, Vivian Linhares.

O ator tem previsão de alta para a quarta-feira (22).

