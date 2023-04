Reprodução / Instagram 07.04.2023 Milton Nascimento

O cantor Milton Nascimento, que recentemente se aposentou dos palcos aos 80 anos e mora em Juiz de Fora (MG), está aproveitando o feriado desta sexta-feira (07) descansando.

Em casa e procurando novas opções de filmes e séries para assistir, ele pediu recomendações aos amigos para atualizar a lista de entretenimento.





"Aproveitando o feriado pra colocar os filmes e séries em dia. Aceito sugestões", escreveu no Instagram.

As celebridades não demoraram a compartilhar sugestões de filmes e séries para o cantor. Paulo Miklos, por exemplo, pediu uma opinião sobre o trabalho em que está atuando. Enquanto isso, Djamila Ribeiro deixou uma mensagem carinhosa.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.