O empresário William Gusmão, irmão da influenciadora Virginia Fonseca, postou nesta sexta-feira (7) uma série de fotos em clima de romance ao lado da mulher, Mellody Barreto, que está grávida do primeiro filho do casal.

"Dia maravilhoso de passeio com minha gata na minha cidade natal Governador Valadares (MG)", escreveu ele.





As fotos vêm após uma polêmica que envolveu o irmão da esposa de Zé Felipe. Dias antes ele foi flagrado aos beijos com outra mulher, vídeo que ele afirmou, ao colunista Leo Dias, do Metrópoles, ter sido produzido para o dia 1º de abril (o Dia da Mentira), sendo assim, uma espécie de armação.

Um comunicado no perfil de Lilly Martins, a moça apontada como a mulher que aparece no vídeo, também deu um pronunciamento acusando William de assédio.

"Estamos todos abalados, tentando acalmá-la e absorver toda a história. Pois essa história é bem mais complexa do que está sendo noticiada, pois trata-se de um assédio".

A esposa do empresário, Mellody Barreto, também soltou uma nota no dia do ocorrido.

"Diante aos fatos divulgados na data de hoje 02/04/2023 em todos os sites de fofocas, Mellody Barreto, através de sua assessoria, informa que: Mellody está em contato com sua família e advogados para que todas medidas sejam tomadas com o objetivo de preservar sua integridade psicológica, bem como a de seu filho. Agradecemos todas as mensagens de apoio neste momento, assim que pudermos trazemos novas informações".





