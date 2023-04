Reprodução / Instagram 05.04.2023 Key Alves

O “BBB 23” está chegando ao fim e os eliminados estão lucrando com a internet. Seis deles, Key Alves, Paula, Gabriel Santana, Gabriel Fop e Cristian, têm investido em fotos que mostram o corpo, além de fazerem permutas.

As redes sociais, como o Instagram, são altamente rentáveis para publicações em que as personalidades aparecem com mais exposição física.





Um estudo realizado em parceria pela Algorithm Watch, uma organização alemã, e o DataJournalism Network aponta que publicações em que pessoas aparecem com roupas íntimas, trajes de banho, toalhas ou em "nu estratégico" têm um alcance maior no Instagram, a quarta rede social mais utilizada no mundo.

A exposição do corpo nas redes sociais pode aumentar o poder de negociação dos ex-BBBs, artistas e outros usuários para ganhar dinheiro com publicidade. No entanto, alguns especialistas em comportamento e redes sociais veem essa prática como um incentivo à sexualização na internet.

















