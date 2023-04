Reprodução / Instagram 15.03.2023 Preta Gil

Preta Gil atualizou os seguidores sobre o estado de saúde nas redes sociais nesta quinta-feira (6). A cantora, que luta contra um câncer no intestino desde janeiro, justificou a ausência na internet nas últimas semanas e compartilhou informações sobre o tratamento.

“Para acalmar vocês. O processo de quimioterapia é pesado e eu estou tendo que me cuidar cada vez mais. Sigo aqui meu processo de cura, onde precisei me resguardar durante essas últimas semanas", tranquilizou a cantora.





Pelos stories do Instagram, Preta agradeceu aos fãs pela preocupação e avisou que estará de volta “em breve”.

Uma das últimas interações da cantora nas redes sociais foi em meados de março, quando homenageou os fãs no Dia do Fã. Preta Gil ressaltou que continua cuidando da saúde e segue firme no tratamento contra o câncer.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.