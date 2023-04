Reprodução/Instagram Solteira, Key Alves curte noitada com Gabi Martins e Arthur Aguiar

Key Alves resolveu deixar a tristeza de lado e ir curtir a vida. Após anunciar o fim do relacionamento com Gustavo Cowboy, a ex- BBB aproveitou a solteirice com outros ex-BBBs.





A jogadora de vôlei usou os Stories do Instagram para compartilhar fotos e vídeos ao lado de Gabi Martins, do BBB 20, e Arthur Aguiar, vencedor do BBB 22. Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, também estava presente.

Voltando de madrugada para casa, Key mostrou que está tentando seguir em frente após a polêmica que a separação causou.

No mesmo dia do anúncio, Gustavo Cowboy marcou presença em uma festa em Goiânia ao lado de Caio Afiune, do BBB 21. Nas imagens, ele aparecia bem sorridente.

