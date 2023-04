Divulgação A atriz Jennifer Aniston

A atriz Jennifer Aniston, de 54 anos, revelou que cometeu "um grande erro" ao gastar seu primeiro pagamento da série "Friends".

Ao site PopSugar, a eterna intérprete de Rachel Green contou que comprou um Mercedes conversível que só dirigiu duas vezes em toda a vida.

"Havia um pequeno Mercedes 280 SL branco e ficou lá por muito tempo", disse a atriz sobre o carro, que estava estacionado ao lado da Melrose Avenue, em Los Angeles (EUA). "Poderia ter passado mais de dois anos lá. E eu sempre pensava: 'mal posso esperar, algum dia vou comprá-lo'", afirmou Jennifer.

"E um dia eu comprei, e então eu dirigi, e então dirigi de novo, e nunca mais dirigi", completou ela.

A estrela de Hollywood também explicou que o veículo apresentava problemas que ela "não sabia o que fazer para checar". "Foi apenas um grande erro aos 25 anos", brincou.

"Friends" começou a ser exibida no ano de 1994 e na época Jennifer e os outros cinco protagonistas da série ganhavam US$ 22,5 mil por episódio. Na décima temporada, em 2004, o salário dos atores por episódio chegou a US$ 1 milhão.









