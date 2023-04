Reprodução / Instagram 06.04.2023 Gracyanne Barbosa

A influenciadora fitness Gracyanne Barbosa superou mais um desafio nas redes sociais ao demonstrar força e resistência ao segurar uma pessoa na parede apenas com os braços. A esposa do cantor Belo compartilhou o feito nas redes sociais nesta quinta-feira (6), impressionando os seguidores.

O desafio consiste em subir em um apoio alto e encostar todo o corpo na parede, enquanto outra Gracyanne segura suas pernas embaixo. Em seguida, o apoio para as pernas é retirado, sustentando-se apenas na força dos braços.





“Essa desafio, bastante gente me mandou por direct é claro, que convoquei minha tropa (esse bando de doido igual eu), não foge de nenhum desafio”, disse a influenciadora ao compartilhar o vídeo realizando o desafio.

Os colegas da academia de Gracyanne também participaram da brincadeira. A musa fitness trocou de lugar e também foi sustentada na parede pelos amigos.





