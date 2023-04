Reprodução / Instagram Zé Felipe faz rap contra Evaristo Costa e web reage

Ainda irritado com a indireta de Evaristo Costa, Zé Felipe resolveu fazer um desabafo em formato musical nesta quarta-feira (05). O marido de Virgínia Fonseca fez um rap para defender a esposa e as filhas.

A música foi compartilhada no Instagram por Zé Felipe e rapidamente gerou comentários dos internautas. Os seguidores do cantor elogiaram a canção e concordaram com a atitude do cantor.





Contudo, em outros cantos da web, as rimas de Zé Felipe não foram tão bem recebidas. No Twitter, internautas debocharam da música e fizeram piadas com a polêmica entre O cantor, Virgínia e Evaristo.

“Uma bomba sonora”, avaliou um internauta. “Evaristo Costa e Karen Bachini, o terror de Zé Felipe e Virgínia”, zombou uma twitteira.









evaristo costa e karen bachini o terror de ze felipe e virginia — iza |-/ (@pqp_iza) April 5, 2023





Nunca te perdoarei Evaristo por ofender a Virginia, agora terei para sempre em minha mente o rap q Zé Felipe fez https://t.co/jZT9U6KGxg — Carolina (@carollgsp) April 5, 2023









A MUSICA QUE O ZÉ FELIPE FEZ PRO EVARISTOKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK MEU DEUS QUE VERGONHA — juliana (@jjeonwld) April 5, 2023









Na manhã desta quarta, Evaristo Costa se envolveu em uma polêmica com Vírgina Fonseca. O jornalista ironizou um vídeo onde a filha da influencer com Zé Felipe, Maria Alice, prefere o colo da babá ao da mãe.





+ O "AUÊ" é o programa de entretenimento do iG Gente. Com apresentação de Kadu Brandão e comentários da equipe de redação, o programa vai ao ar toda sexta-feira, às 12h, no YouTube, com retransmissão nas redes sociais do portal.