Reprodução Tatá Werneck reage a rumores de crise no casamento com Rafa Vitti

A atriz Tatá Werneck satirizou os rumores que circularam as redes sociais nesta quarta-feira (05) de que ela teria problemas no casamento com Rafael Vitti.

Ao compartilhar um link sobre a notícia no Twitter, a apresentadora fez um comentário forte duvidando da proveniência da informação. "Fonte: meu c*", ironizou Tatá.





De acordo com uma matéria divulgada pelo Jornal Extra, Tatá e Rafa estariam atravessando uma crise e, para salvar o casamento, teriam estabelecido um acordo.

Uma das medidas estabelecidas entre o casal seria dar mais liberdade ao ator e não expor a vida do casal nas redes sociais.

Fonte : meu cu https://t.co/8ksfQgfDfv — Tata werneck (@Tatawerneck) April 5, 2023





