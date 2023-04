Reprodução/Instagram Lázaro Ramos

Lázaro Ramos foi assunto das redes sociais nesta quarta-feira (05), depois que uma motorista de aplicativo compartilhou no Twitter um relato de que um homem parecido com o ator entrou no veículo que ela dirigia sem querer durante uma viagem no Rio de Janeiro.

O próprio Lázaro viu a história da motorista e confirmou que era ele mesmo quem entrou no carro por engano. “Bom dia para quem estava muito atrasado e entrou no carro alheio por engano e ainda foi exposto no twitter!”, disse o ator em uma publicação no Instagram.





Ramos ainda provocou a motorista: “E você nem me ofereceu uma carona hein, Verônica?” E a moça respondeu ao ator: “Poxa, agora a gente tem que marcar de pedir um uber pra eu dar uma carona digna e pedir uma fotinho”.

Outros fãs do ator também entraram na brincadeira. “Mulher, que deselegante. Custava dar carona para o Lázaro, ele estava atrasado", comentou uma seguidora. "Sorte do dia: ‘Lázaro Ramos entra no seu carro’, Azar do dia: ‘era engano’, Azar da vida: ‘você dormiu no ponto e não deu uma carona pra Lazinho’.", disse outro.





