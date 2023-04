Reprodução/Instagram - 5/4/2023 Anitta e Pipo, filho de Bell Marques





A cantora Anitta está curtindo férias na Islândia, lugar que escolheu para celebrar o aniversário de 30 anos. No entanto, Anitta não está sozinha do outro lado do mundo. Ela viajou em companhia de Pipo Marques, filho do cantor baiano Bell Marques.



A união dos dois sinalizou para um possível romance, principalmente após a legenda da última foto publicada. "Quando você acha que suas férias não poderiam melhorar", disse ela. Pipo Marques também publicou uma sequência de fotos e recebeu um elogio da cantora. "Meu guia turístico local", escreveu Anitta.

Procurada pela coluna, a equipe de Pipo Marques nega um envolvimento amoroso entre o filho de Bell e Anitta. "Não existe romance! Eles são amigos há bastante tempo. Tem muitos amigos em comum desde o começo da carreira, sempre vai nos aniversários dela", responderam.

Ninguém fica com inimigo, né? Pipo Marques, inclusive, já se envolveu com Nicole Bahls, amiga de Anitta. Nicole ficou com o filho de Bell quando ele tinha 19 anos. Atualmente, Pipo tem 29 anos e forma dupla musical com o irmão Rafa Marques.