Reprodução/ Instagram Projota esteve em uma parte no parto do filho após separação de Tamy Contro

Tamy Contro usou as redes sociais para contar sobre a participação de Projota no parto do filho deles Otto, que nasceu na segunda-feira (3). Separado da influencer, o cantor esteve presente em uma parte do nascimento do bebê.

Ela foi questionada por um seguidor se teria parido sozinha e respondeu: "Meu pai e minha irmã me acompanharam durante todo o processo do trabalho de parto (era para eles revezarem, mas ambos se empolgaram e acompanharam 100% do tempo). Inclusive choraram mais do que eu na hora em que Otto chegou. Se emocionaram real! Minha mãe ficou em casa com Mariê. E o Tiago (Projota) acompanhou o período expulsivo".

Tamy também revelou que o filho nasceu com 50 centímetros, pesando 3,170 kg. Ela ainda detalhou que sentiu as contrações às 21h do domingo (2). "O Otto chegou às 06h. Então podemos dizer aí que foram umas 9h de duração todo o processo", completou.

