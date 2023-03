Reprodução / Instagram 17.03.2023 MC Guimê e Lexa

A cantora Lexa pode ter os bens bloqueados pela Justiça devido a um processo no qual o marido, o rapper MC Guimê, foi condenado. Esse fato ocorreu antes da expulsão do participante do "BBB 23" e não possui conexão com o programa.

Guimê contraiu uma dívida devido a um processo em que foi condenado a pagar R$ 2,9 milhões referente à compra de um imóvel de luxo em Alphaville, em São Paulo, em 2016. O rapper deixou de pagar R$ 777 mil pela mansão avaliada em R$ 2,2 milhões, o que levou os antigos proprietários a acionar o poder jurídico. Além disso, MC Guimê foi condenado a restituir R$ 421 mil a título de honorários advocatícios, além das correções sobre o valor, pelo não pagamento.





Os juízes responsáveis pelo caso alegam que, por estarem em comunhão universal de bens e morarem juntos na casa em questão, Lexa é igualmente responsável pela dívida de R$ 2,9 milhões. Em segunda instância, desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo decretaram a penhora de parte do dinheiro da artista.

Já o MC teve os saldos bancários bloqueados e os bens penhorados pela Justiça de São Paulo. O juiz responsável pelo caso também determinou a penhora de parte dos prêmios e cachês adquiridos pelo rapper durante a participação no "BBB 23". O funkeiro alegou que não pagou integralmente o imóvel porque não recebeu a casa nas condições combinadas.





