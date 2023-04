Foto: Reprodução/Instagram Key Alves manda recado aos fãs após término com Gustavo





A atleta e ex-BBB Key Alves preocupou os fãs recentemente ao publicar algumas fotos chorando após o anúncio do término do relacionamento com o também ex-BBB Gustavo Benedetti.



"Bom dia, Chaveirinhos! Como estão? Obrigada pelas mensagens de apoio e todo carinho que estou recebendo", escreveu a atleta no perfil do Twitter.

O casal de ex-BBBs, que ficaram juntos por cerca de dois meses, anunciaram o fim da relação também por meio das redes sociais na última terça-feira (4). A decisão, segundo a própria Key, teria partido de Gustavo.

"Não esperava passar por isso com ele e com toda certeza me destruiu. Não foi um término amigável. Não vamos continuar sendo amigos. Foi uma decisão dele, e não minha!", disse ela.

Já Gustavo, explicou que, após a saída do reality, conseguiu ter uma perspectiva diferente em relação ao romance com Key. "Aqui fora a gente consegue olhar as coisas de outra forma. Eu tive tempo de perceber e sentir as diferenças. Ela é incrível, e por isso que não quero seguir e lá na frente machucar. Quero a felicidade dela e a minha também", disse ele.

Obrigada pelas mensagens de apoio e todo carinho que estou recebendo ❤️🔑 — Key Alves 🔑 (@keyalvesoficial) April 5, 2023